Кузьмина Наталья Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Александр Павлович
Отец ребёнка: Кузьмин Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузьмин Павел Александрович
Рождение ребёнка
01.01.1935
Отец ребёнка: Кузьмин Павел Александрович
Широкий, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1954