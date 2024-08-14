Кузьмина Наталья Илларионовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмина Наталья Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Александр Павлович

Отец ребёнка: Кузьмин Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Кузьмин Павел Александрович

Рождение ребёнка
01.01.1935

Сын: Кузьмин Николай Павлович

Отец ребёнка: Кузьмин Павел Александрович

Широкий, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1954

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