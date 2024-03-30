Язев Евграф Ефимович
Место рождения
Дата рождения07.12.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1847
Отец: Язев Ефимий Авраамович
Мать: Язева Татиана Яковлевна
Рождение ребёнка
04.12.1868
Дочь: Язева Анна Евграфовна
Мать ребёнка: Язев Ефрасиния Афанасьевна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Язев Ефрасиния Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Язев Ефрасиния Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно