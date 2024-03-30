Язев Евграф Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Язев Евграф Ефимович

Место рождения

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

07.12.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1847

Отец: Язев Ефимий Авраамович

Мать: Язева Татиана Яковлевна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.12.1868

Дочь: Язева Анна Евграфовна

Мать ребёнка: Язев Ефрасиния Афанасьевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Язев Василий Евграфович

Мать ребёнка: Язев Ефрасиния Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Язев Андрей Евграфович

Мать ребёнка: Язев Ефрасиния Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Язев Ефрасиния Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
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