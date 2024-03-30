Язев (Шеина) Ефрасиния Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.1868
Дочь: Язева Анна Евграфовна
Отец ребёнка: Язев Евграф Ефимович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Язев Евграф Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Язев Евграф Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Язев Евграф Ефимович
Смерть
Неизвестно