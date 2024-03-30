Язев (Шеина) Ефрасиния Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Язев (Шеина) Ефрасиния Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1868

Дочь: Язева Анна Евграфовна

Отец ребёнка: Язев Евграф Ефимович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Язев Василий Евграфович

Отец ребёнка: Язев Евграф Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Язев Андрей Евграфович

Отец ребёнка: Язев Евграф Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Язев Евграф Ефимович

Смерть
Неизвестно
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