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Жаркова (Филонов) Александра

Место рождения

д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Филонов Степан

Мать: Филонова (Петухова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жаркова) Марина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак крови
Похороны
Неизвестно

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