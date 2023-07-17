Жаркова (Филонов) Александра
Место рожденияд.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Филонов Степан
Мать: Филонова (Петухова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жаркова) Марина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак крови
Похороны
Неизвестно