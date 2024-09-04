Лепихин Михаил Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛепихин Михаил Кузьмич

Лепихин Михаил Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1925

Дата смерти

Около 1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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1951 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1925

Отец: Лепихин Кузьма

Мать: Лепихина Александра

Рождение ребёнка
08.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лепихина (Шатрова) Прасковья Даниловна

Рождение ребёнка
22.11.1951

Сын: Лепихин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Лепихина (Шатрова) Прасковья Даниловна

Рождение ребёнка
19.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лепихина (Шатрова) Прасковья Даниловна

Рождение ребёнка
06.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лепихина (Шатрова) Прасковья Даниловна

Рождение ребёнка
18.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лепихина (Шатрова) Прасковья Даниловна

Рождение ребёнка
21.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лепихина (Шатрова) Прасковья Даниловна

Смерть
Около 1985

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