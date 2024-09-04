Лепихин Михаил Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1925
Дата смертиОколо 1985
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1925
Отец: Лепихин Кузьма
Мать: Лепихина Александра
Рождение ребёнка
08.10.1946
Рождение ребёнка
22.11.1951
Сын: Лепихин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Лепихина (Шатрова) Прасковья Даниловна
Рождение ребёнка
19.04.1956
Рождение ребёнка
06.08.1957
Рождение ребёнка
18.06.1959
Рождение ребёнка
21.11.1963
Смерть
Около 1985