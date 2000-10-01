Лепихин Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1951
Дата смертиОколо ?.10.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.11.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около ?.10.2000