Лепихин Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепихин Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1951

Дата смерти

Около ?.10.2000

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Около 1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1951

Отец: Лепихин Михаил Кузьмич

Мать: Лепихина (Шатрова) Прасковья Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около ?.10.2000

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