Лепихина (Шатрова) Прасковья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепихина (Шатрова) Прасковья Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

01.04.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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1951 г.р.
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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Шатров Данил Степанович

Мать: (Пантелеева?) Ганна

Рождение ребёнка
08.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лепихин Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
22.11.1951

Сын: Лепихин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Лепихин Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
19.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лепихин Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
06.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лепихин Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
18.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лепихин Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
21.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лепихин Михаил Кузьмич

Смерть
01.04.2002

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