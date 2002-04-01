Лепихина (Шатрова) Прасковья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1927
Дата смерти01.04.2002
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Отец: Шатров Данил Степанович
Мать: (Пантелеева?) Ганна
Рождение ребёнка
08.10.1946
Рождение ребёнка
22.11.1951
Сын: Лепихин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Лепихин Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
19.04.1956
Рождение ребёнка
06.08.1957
Рождение ребёнка
18.06.1959
Рождение ребёнка
21.11.1963
Смерть
01.04.2002