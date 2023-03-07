Мария Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Николаева

Мария Николаева

avatar

Место рождения

Исаково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1897

Муж: Нил Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.09.1900

Сын: Никита Нилов

Отец ребёнка: Нил Алексеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1903

Сын: Тимофей Нилов

Отец ребёнка: Нил Алексеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.02.1908

Сын: Василий Нилов

Отец ребёнка: Нил Алексеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close