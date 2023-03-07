Мария Николаева
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1897
Муж: Нил Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.09.1900
Сын: Никита Нилов
Отец ребёнка: Нил Алексеев
Рождение ребёнка
19.02.1903
Сын: Тимофей Нилов
Отец ребёнка: Нил Алексеев
Рождение ребёнка
27.02.1908
Сын: Василий Нилов
Отец ребёнка: Нил Алексеев
Смерть
Неизвестно