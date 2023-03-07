Трифонова (Романова) Ульяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1866
Рождение ребёнка
1881
Сын: Трифонов Василий Никифорович
Отец ребёнка: Трифонов Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Трифонов Филипп Никифорович
Отец ребёнка: Трифонов Никифор Михайлович
Смерть
1912