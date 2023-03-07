Трифонова (Романова) Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Романова) Ульяна Васильевна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1847

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1843 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1866

Муж: Трифонов Никифор Михайлович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Сын: Трифонов Василий Никифорович

Отец ребёнка: Трифонов Никифор Михайлович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883

Сын: Трифонов Филипп Никифорович

Отец ребёнка: Трифонов Никифор Михайлович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1912
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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