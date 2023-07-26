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Романов Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1845

Дочь: Трифонова Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Романова Евдокия Фёдоровна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Евдокия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно