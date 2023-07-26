Романов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1845
Дочь: Трифонова Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Романова Евдокия Фёдоровна
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно