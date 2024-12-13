Толстая (Олсуфьева) Александра Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Толстая (Олсуфьева) Александра Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Толстой Николай Дмитриевич12.06.1795 г.р.
Дети
Толстой Николай Николаевич17.12.1819 г.р.
Толстая Александра Николаевна07.06.1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.12.1819

Сын: Толстой Николай Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.06.1822

Дочь: Толстая Александра Николаевна

Отец ребёнка: Толстой Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
17.03.1825

Дочь: Воейкова (Толстая) Софья Николаевна

Отец ребёнка: Толстой Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.02.1827

Сын: Толстой Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Неизвестно

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