Толстая (Олсуфьева) Александра Петровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Толстой Николай Дмитриевич12.06.1795 г.р.
Дети
Толстой Николай Николаевич17.12.1819 г.р.
Толстая Александра Николаевна07.06.1822 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1819
Сын: Толстой Николай Николаевич
Отец ребёнка: Толстой Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.06.1822
Дочь: Толстая Александра Николаевна
Отец ребёнка: Толстой Николай Дмитриевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.03.1825
Дочь: Воейкова (Толстая) Софья Николаевна
Отец ребёнка: Толстой Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.02.1827
Сын: Толстой Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Толстой Николай Дмитриевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно