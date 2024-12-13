Толстой Николай Дмитриевич 12.06.1795 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстой Николай Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.06.1795

умер Неизвестно

Мать
Толстая (Закревская) Елизавета АндреевнаПосле 1760 г.р.
Отец
Толстой Дмитрий Борисович1763 г.р.
Супруги
Толстая (Олсуфьева) Александра ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
Толстой Николай Николаевич17.12.1819 г.р.
Толстая Александра Николаевна07.06.1822 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1795

Отец: Толстой Дмитрий Борисович

Мать: Толстая (Закревская) Елизавета Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая (Олсуфьева) Александра Петровна

Рождение ребёнка
17.12.1819

Сын: Толстой Николай Николаевич

Мать ребёнка: Толстая (Олсуфьева) Александра Петровна

Рождение ребёнка
07.06.1822

Дочь: Толстая Александра Николаевна

Мать ребёнка: Толстая (Олсуфьева) Александра Петровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
17.03.1825

Дочь: Воейкова (Толстая) Софья Николаевна

Мать ребёнка: Толстая (Олсуфьева) Александра Петровна

Рождение ребёнка
20.02.1827

Сын: Толстой Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Толстая (Олсуфьева) Александра Петровна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.