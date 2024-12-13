Толстой Николай Дмитриевич
мужской, родился 12.06.1795
умер Неизвестно
МатьТолстая (Закревская) Елизавета АндреевнаПосле 1760 г.р.
ОтецТолстой Дмитрий Борисович1763 г.р.
Супруги
Толстая (Олсуфьева) Александра ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
Толстой Николай Николаевич17.12.1819 г.р.
Толстая Александра Николаевна07.06.1822 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1795
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1819
Сын: Толстой Николай Николаевич
Мать ребёнка: Толстая (Олсуфьева) Александра Петровна
Рождение ребёнка
07.06.1822
Дочь: Толстая Александра Николаевна
Мать ребёнка: Толстая (Олсуфьева) Александра Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.03.1825
Дочь: Воейкова (Толстая) Софья Николаевна
Мать ребёнка: Толстая (Олсуфьева) Александра Петровна
Рождение ребёнка
20.02.1827
Сын: Толстой Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Толстая (Олсуфьева) Александра Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно