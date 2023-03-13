Любимовъ Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Любимовъ Яковъ
Мать: Любимова Любовь
Бракосочетание
12.01.1904
Жена: Любимова Анна
Рождение ребёнка
10.02.1906
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Любимова Анна
Рождение ребёнка
14.07.1907
Сын: Любимовъ Александръ
Мать ребёнка: Любимова Анна
Рождение ребёнка
15.05.1910
Сын: Любимовъ Федоръ
Мать ребёнка: Любимова Анна
Рождение ребёнка
05.11.1911
Дочь: Любимова Клавдия
Мать ребёнка: Любимова Анна