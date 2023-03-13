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Любимовъ Гаврила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Любимовъ Яковъ

Мать: Любимова Любовь

Бракосочетание
12.01.1904

Жена: Любимова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1906

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Любимова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1907

Сын: Любимовъ Александръ

Мать ребёнка: Любимова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1910

Сын: Любимовъ Федоръ

Мать ребёнка: Любимова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1911

Дочь: Любимова Клавдия

Мать ребёнка: Любимова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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