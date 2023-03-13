Любимова (Плотникова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Плотниковъ Герасимъ
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1904
Муж: Любимовъ Гаврила
Рождение ребёнка
10.02.1906
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Любимовъ Гаврила
Рождение ребёнка
14.07.1907
Сын: Любимовъ Александръ
Отец ребёнка: Любимовъ Гаврила
Рождение ребёнка
15.05.1910
Сын: Любимовъ Федоръ
Отец ребёнка: Любимовъ Гаврила
Рождение ребёнка
05.11.1911
Дочь: Любимова Клавдия
Отец ребёнка: Любимовъ Гаврила