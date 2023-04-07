Аксинья Пименовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Пименовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Степанович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Степанович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Парасковья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Степанович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Маремьяна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Степанович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Федор Федорович

Отец ребёнка: Федор Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Степанович

Смерть
Неизвестно
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