Аксинья Пименовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Степанович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Степанович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Парасковья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Степанович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Маремьяна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Степанович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Федор Федорович
Отец ребёнка: Федор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Степанович
Смерть
Неизвестно