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Евдокия Федоровна
Евдокия Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1824
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Федор Степанович
1792 г.р.
Мать
Аксинья Пименовна
1797 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец:
Федор Степанович
Мать:
Аксинья Пименовна
Смерть
Неизвестно
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