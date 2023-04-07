Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Федор Федорович
Федор Федорович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Дата смерти
1834
Пол
Мужской
Отец
Федор Степанович
1792 г.р.
Мать
Аксинья Пименовна
1797 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Федор Степанович
Мать:
Аксинья Пименовна
Смерть
1834
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь