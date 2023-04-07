Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Федор Степанович

Мать: Аксинья Пименовна

Смерть
1834