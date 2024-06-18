Дубровина Татьяна Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1896
Рождение ребёнка
12.01.1896 ст.
Отец ребёнка: Дубровин Филип Иванов
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Дубровин Филип Иванов
Рождение ребёнка
25.02.1909 ст.
Дочь: Дубровина Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Дубровин Филип Иванов
Рождение ребёнка
30.05.1911 ст.
Дочь: Дубровина Мария Филиппова
Отец ребёнка: Дубровин Филип Иванов
Рождение ребёнка
27.03.1914 ст.
Отец ребёнка: Дубровин Филип Иванов
Смерть
Неизвестно