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Дубровина Татьяна Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1896

Муж: Дубровин Филип Иванов

Рождение ребёнка
12.01.1896 ст.

Сын: Дубровин Иван Филиппов

Отец ребёнка: Дубровин Филип Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Дубровин Михаил Филиппов

Отец ребёнка: Дубровин Филип Иванов

Рождение ребёнка
25.02.1909 ст.

Дочь: Дубровина Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Дубровин Филип Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.05.1911 ст.

Дочь: Дубровина Мария Филиппова

Отец ребёнка: Дубровин Филип Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.03.1914 ст.

Сын: Дубровин Яков Филиппов

Отец ребёнка: Дубровин Филип Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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