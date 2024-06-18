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Дубровин Яков Филиппов

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.03.1914 ст.

Дата смерти

07.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1914 ст.

Отец: Дубровин Филип Иванов

Мать: Дубровина Татьяна Осипова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Призыв на военную службу
?.09.1941
Старо-Майнский РВК, Куйбышевская обл., Старо-Майнский р-н 65 морская стрелковая бригада 65 осбр 32 армия 101 б-н 2 ОАД
Смерть
07.02.1943
Карело-Финская ССР, Медвежьегорский р-н, раз. № 15, Кировская ж/д ; на 15 разъезде Кировской ж.д.

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