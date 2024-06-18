Дубровин Яков Филиппов
Место рождения
Дата рождения27.03.1914 ст.
Дата смерти07.02.1943
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1914 ст.
Отец: Дубровин Филип Иванов
Призыв на военную службу
?.09.1941
Старо-Майнский РВК, Куйбышевская обл., Старо-Майнский р-н 65 морская стрелковая бригада 65 осбр 32 армия 101 б-н 2 ОАД
Смерть
07.02.1943
Карело-Финская ССР, Медвежьегорский р-н, раз. № 15, Кировская ж/д ; на 15 разъезде Кировской ж.д.