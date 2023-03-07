Бурков Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения17.12.1877 ст.
Дата смерти30.04.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1877 ст.
Отец: Бурков Алексей Леонтьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1910 ст.
Мать ребёнка: Буркова Параскева Филипповна
Рождение ребёнка
21.09.1917
Мать ребёнка: Буркова Параскева Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.1945
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область