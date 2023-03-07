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Бурков Василий Алексеевич

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Место рождения

Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

17.12.1877 ст.

Дата смерти

30.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1877 ст.

Отец: Бурков Алексей Леонтьевич

Мать: не указана

Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.09.1910 ст.

Сын: Бурков Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Буркова Параскева Филипповна

Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.09.1917

Сын: Бурков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Буркова Параскева Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буркова Параскева Филипповна

Смерть
30.04.1945
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
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