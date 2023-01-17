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Бурков Алексей Леонтьевич

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Место рождения

Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

12.02.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1852 ст.

Отец: Бурков Леонтий Прокопьевич

Мать: Буркова Киликия Козминична

Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
16.02.1852 ст.
Таинство крещения в Воезерской Преображенской церкви Каргопольского уезда Олонецкой губернии. Восприемником был деревни Тебринской (Верхотина) крестьянин Феодор Козмич Грибанов. Таинство крещения сов... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1877 ст.

Сын: Бурков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурков Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Буркова Параскева Осиповна

Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буркова Параскева Осиповна

Смерть
Неизвестно
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