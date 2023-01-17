Бурков Алексей Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1852 ст.
Крещение
16.02.1852 ст.
Таинство крещения в Воезерской Преображенской церкви Каргопольского уезда Олонецкой губернии. Восприемником был деревни Тебринской (Верхотина) крестьянин Феодор Козмич Грибанов. Таинство крещения сов... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1877 ст.
Сын: Бурков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Буркова Параскева Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно