Буркова Параскева Осиповна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Осип
Рождение ребёнка
17.12.1877 ст.
Сын: Бурков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Бурков Алексей Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бурков Алексей Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бурков Алексей Леонтьевич
Смерть
Неизвестно