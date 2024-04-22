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Буркова Параскева Осиповна

Место рождения

Верхотина, Няндомский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Осип

Мать: не указана

Верхотина, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.12.1877 ст.

Сын: Бурков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Бурков Алексей Леонтьевич

Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурков Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Бурков Алексей Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурков Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Бурков Алексей Леонтьевич

Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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