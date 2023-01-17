Буркова (Зубова) Параскева Филипповна
Место рождения
Дата рождения19.10.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1881 ст.
Отец: Зубов Филипп Игнатьевич
Мать: Зубова Матрена Ивановна
Крещение
20.10.1881 ст.
Таинство крещения совершено в Мошинском приходе. Восприемницей была крестьянская дочь девица деревни Кипровская Пелагея Алексеевна Буркова.
Рождение ребёнка
23.09.1910 ст.
Отец ребёнка: Бурков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
21.09.1917
Отец ребёнка: Бурков Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно