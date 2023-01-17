Буркова (Зубова) Параскева Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуркова (Зубова) Параскева Филипповна

Буркова (Зубова) Параскева Филипповна

avatar

Место рождения

Кипровская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

19.10.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1881 ст.

Отец: Зубов Филипп Игнатьевич

Мать: Зубова Матрена Ивановна

Кипровская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
20.10.1881 ст.
Таинство крещения совершено в Мошинском приходе. Восприемницей была крестьянская дочь девица деревни Кипровская Пелагея Алексеевна Буркова.
Рождение ребёнка
23.09.1910 ст.

Сын: Бурков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Бурков Василий Алексеевич

Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.09.1917

Сын: Бурков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Бурков Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурков Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close