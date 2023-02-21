Амосова Анисья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Амосов Михаил Антонович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ахпитрея Михайловна
Отец ребёнка: Амосов Михаил Антонович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Амосов Михаил Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Амосов Михаил Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Амосов Михаил Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно