Амосова Анисья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосова Анисья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Амосов Михаил Антонович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ахпитрея Михайловна

Отец ребёнка: Амосов Михаил Антонович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Амосов Михаил Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Амосов Михаил Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Амосов Михаил Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амосов Михаил Антонович

Смерть
Неизвестно
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