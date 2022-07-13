Амосов Михаил Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосов Михаил Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Амосов Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Борис Михайлович

Мать ребёнка: Амосова Анисья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Амосова Анисья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амосова Анисья Петровна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Амосова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Амосова Анисья Петровна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Амосова) Ахпитрея Михайловна

Мать ребёнка: Амосова Анисья Петровна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Амосова) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Амосова Анисья Петровна

Смерть
Неизвестно

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