Амосов Михаил Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Амосов Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Амосова Анисья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Амосова Анисья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Амосова Анисья Петровна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Амосова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Амосова Анисья Петровна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Амосова) Ахпитрея Михайловна
Мать ребёнка: Амосова Анисья Петровна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Амосова) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Амосова Анисья Петровна
Смерть
Неизвестно