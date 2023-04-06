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Акутин Владимир Порфирьевич

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Место рождения

Большая Чесноковка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.07.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1913 ст.

Отец: Акутин Порфирий Трофимович

Мать: Акутина Матрёна Филипповна

Большая Чесноковка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Запись №-56м
Крещение
12.07.1913 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Успенская церковь Крестный отец: Брусянцев Иван Филиппович - Самарский мещанин - родной дядя (по матери) Крестная мать: Брусянцева Пелагея Филипповна - Самарская мещанская девица (родная тётя по матер... Показать все
Смерть
Неизвестно
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