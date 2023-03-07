Борискина Афимия (Софья) Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борискина Афимия (Софья) Сергеевна

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Место рождения

Столыпино, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

IK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Борискин Сергей Осипович

Мать: не указана

Столыпино, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Анохин Василий Герасимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1919

Сын: Анохин Иван Герасимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Анохина Анна Герасимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.03.1927

Сын: Анохин Борис Герасимович

Отец ребёнка: Анохин Герасим Леонтьевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Анохин Федор Герасимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1932

Сын: Анохин Павел Герасимович

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
1934
Прикубанский, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анохин Герасим Леонтьевич

Смерть
1979
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