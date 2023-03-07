Борискина Афимия (Софья) Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Борискин Сергей Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Анохин Василий Герасимович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Анохина Анна Герасимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.03.1927
Отец ребёнка: Анохин Герасим Леонтьевич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
1934
Прикубанский, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979