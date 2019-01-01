село Столыпино, село Столыпино, Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Столыпино

Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Подворная перепись хозяйства с. Столыпино Маисской волости Городищенского уезда Ионова А. В. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 22.
Подворная перепись хозяйства с. Столыпино Маисской волости Городищенского уезда Филатова З. А. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 23.
Сельскохозяйственная перепись с. Столыпино Маисской волости Городищенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2709.
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
337Столыпино (Архангельское), с. вл.при руч. Виргане.8125160558755Церковь православная 1. Завод винокуренный. Фабрика суконная.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Городищенский уезд
С. Сталыпино и Д. Усовка9Никол. Аркадьев. Сталыпин56518128

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Маисская волость
117. Столыпино (Архангельское), село бывшее владельческое, при речке Вергане, дворов 190, жителей 1256, церковь православная, винокуренный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Никольский район
47250Столыпиносело53°46.8'45°59'N-38-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Никольский муниципальный район, Сельское поселение Усовский сельсовет
56653446101с Столыпиносело
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