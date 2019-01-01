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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворная перепись хозяйства с. Столыпино Маисской волости Городищенского уезда Ионова А. В. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 22.
Подворная перепись хозяйства с. Столыпино Маисской волости Городищенского уезда Филатова З. А. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 23.
Сельскохозяйственная перепись с. Столыпино Маисской волости Городищенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2709.
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
337Столыпино (Архангельское), с. вл.при руч. Виргане.8125160558755Церковь православная 1. Завод винокуренный. Фабрика суконная.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Городищенский уезд
С. Сталыпино и Д. Усовка9Никол. Аркадьев. Сталыпин56518128
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
117. Столыпино (Архангельское), село бывшее владельческое, при речке Вергане, дворов 190, жителей 1256, церковь православная, винокуренный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47250Столыпиносело53°46.8'45°59'N-38-080
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56653446101с Столыпиносело