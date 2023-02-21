Мажаров Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1904
Дочь: Мажарова Александра Филипповна
Мать ребёнка: Мажарова Ирина Васильевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Место жительства
1904 ст.
Луковец, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
На 1904 год - крестьянин села Луковец Луковской волости Малоархангельского уезда Орловской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно