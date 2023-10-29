село Луковец, село Луковец, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Луковец

Малоархангельский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Малоархангельский уезд
2965Луковец, с. каз. и вл.при р. Сосне.186110375400Церковь православная 1. Завод кирпичный. Крупорушня.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Луковская волость
Луковец (село)18Малоархангельская почтово-телеграфная контора

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Луковская волость
село Луковец

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Малоархангельский район
63725Луковецсело52°17'с.ш.36°41'в.д.N-37-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Малоархангельский муниципальный район, Луковское сельское поселение
54632410101с Луковецсело
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