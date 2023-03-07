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Параскева Даниловна

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Место рождения

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1741 г.р.

Мать

1745 г.р.

Муж

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Даниил Григорьевич

Мать: Мариамна Ивановна

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
11.11.1781

Муж: Василий Васильевич

Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Гора, Савинская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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