Параскева Даниловна
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Даниил Григорьевич
Мать: Мариамна Ивановна
Бракосочетание
11.11.1781
Муж: Василий Васильевич
Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Гора, Савинская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно