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Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1745 г.р.

Мать

1747 г.р.

Жена

1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Василий Прокопьевич

Мать: Матрона Григорьевна

Бракосочетание
11.11.1781

Жена: Параскева Даниловна

Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Гора, Савинская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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