Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Василий Прокопьевич
Мать: Матрона Григорьевна
Бракосочетание
11.11.1781
Жена: Параскева Даниловна
Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Гора, Савинская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно