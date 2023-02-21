Матрона Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
1768

Сын: Егор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Прокопьевич

Гора, Савинская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Гора, Савинская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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