Матрона Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Егор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Прокопьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно