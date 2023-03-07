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Мариамна Ивановна

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Место рождения

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Параскева Даниловна

Отец ребёнка: Даниил Григорьевич

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Анисия Даниловна

Отец ребёнка: Даниил Григорьевич

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Наталья Даниловна

Отец ребёнка: Даниил Григорьевич

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Федор Даниилович

Отец ребёнка: Даниил Григорьевич

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Мирон Даниилович

Отец ребёнка: Даниил Григорьевич

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Николай Даниилович

Отец ребёнка: Даниил Григорьевич

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниил Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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