Мариамна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Параскева Даниловна
Отец ребёнка: Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Анисия Даниловна
Отец ребёнка: Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Наталья Даниловна
Отец ребёнка: Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Федор Даниилович
Отец ребёнка: Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Мирон Даниилович
Отец ребёнка: Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Николай Даниилович
Отец ребёнка: Даниил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даниил Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно