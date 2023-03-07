Покровская (Успенская) Анна Климентовна
Место рождения
Дата рождения01.02.1842 ст.
Дата смертиПосле 1896
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1842 ст.
Бракосочетание
15.01.1867 ст.
Муж: не указан
муж Покровский Александр Гервасиевич (дьякон села Архангельское)
Рождение ребёнка
1871
Сын: Покровский Сергей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Покровская Мария Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1880
Сын: Покровский Михаил Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1896