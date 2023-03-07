Покровская (Успенская) Анна Климентовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровская (Успенская) Анна Климентовна

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Место рождения

Архангельское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.02.1842 ст.

Дата смерти

После 1896

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1842 ст.

Отец: Успенский Климент Васильевич

Мать: Успенская Минодора Михайловна

Архангельское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
15.01.1867 ст.

Муж: не указан

Архангельское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
муж Покровский Александр Гервасиевич (дьякон села Архангельское)
Рождение ребёнка
1871

Сын: Покровский Сергей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Архангельское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Покровская Мария Александровна

Отец ребёнка: не указан

Архангельское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Покровский Михаил Александрович

Отец ребёнка: не указан

Архангельское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1896
Архангельское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
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