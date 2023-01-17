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Успенский Климент Васильевич

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Между 1864 и 1867

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Успенский Василий Яковлевич

Мать: Успенская Наталья Алексеевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
1826
Архангельское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
дьякон (церковный приход Архангельское)
Бракосочетание
Около 1827

Жена: Успенская Минодора Михайловна

Архангельское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.03.1828 ст.

Дочь: Успенская Кристина Климентовна

Мать ребёнка: Успенская Минодора Михайловна

Архангельское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.02.1832 ст.

Дочь: Селецкая Евдокия Климентовна

Мать ребёнка: Успенская Минодора Михайловна

Архангельское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Успенская Анастасия Климентовна

Мать ребёнка: Успенская Минодора Михайловна

Архангельское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.02.1842 ст.

Дочь: Покровская Анна Климентовна

Мать ребёнка: Успенская Минодора Михайловна

Архангельское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1864 и 1867
Архангельское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
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