Успенский Климент Васильевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиМежду 1864 и 1867
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Посвящение в духовный сан
1826
дьякон (церковный приход Архангельское)
Бракосочетание
Около 1827
Рождение ребёнка
04.03.1828 ст.
Дочь: Успенская Кристина Климентовна
Мать ребёнка: Успенская Минодора Михайловна
Рождение ребёнка
16.02.1832 ст.
Дочь: Селецкая Евдокия Климентовна
Мать ребёнка: Успенская Минодора Михайловна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Успенская Анастасия Климентовна
Мать ребёнка: Успенская Минодора Михайловна
Рождение ребёнка
01.02.1842 ст.
Дочь: Покровская Анна Климентовна
Мать ребёнка: Успенская Минодора Михайловна
Смерть
Между 1864 и 1867