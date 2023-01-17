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Успенская Минодора Михайловна

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Место рождения

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

09.09.1809 ст.

Дата смерти

08.01.1843 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1809 ст.

Отец: Михаил Васильевич

Мать: Матрена Васильевна

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Около 1827

Муж: Успенский Климент Васильевич

Архангельское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.03.1828 ст.

Дочь: Успенская Кристина Климентовна

Отец ребёнка: Успенский Климент Васильевич

Архангельское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.02.1832 ст.

Дочь: Селецкая Евдокия Климентовна

Отец ребёнка: Успенский Климент Васильевич

Архангельское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Успенская Анастасия Климентовна

Отец ребёнка: Успенский Климент Васильевич

Архангельское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.02.1842 ст.

Дочь: Покровская Анна Климентовна

Отец ребёнка: Успенский Климент Васильевич

Архангельское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
08.01.1843 ст.
Архангельское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
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