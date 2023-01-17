Успенская Минодора Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.09.1809 ст.
Дата смерти08.01.1843 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1809 ст.
Отец: Михаил Васильевич
Мать: Матрена Васильевна
Бракосочетание
Около 1827
Рождение ребёнка
04.03.1828 ст.
Дочь: Успенская Кристина Климентовна
Отец ребёнка: Успенский Климент Васильевич
Рождение ребёнка
16.02.1832 ст.
Дочь: Селецкая Евдокия Климентовна
Отец ребёнка: Успенский Климент Васильевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Успенская Анастасия Климентовна
Отец ребёнка: Успенский Климент Васильевич
Рождение ребёнка
01.02.1842 ст.
Дочь: Покровская Анна Климентовна
Отец ребёнка: Успенский Климент Васильевич
Смерть
08.01.1843 ст.
от чахотки