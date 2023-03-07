Васса Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Федотовна

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Место рождения

Ревда, Ревда, Свердловская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревда, Ревда, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1845

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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