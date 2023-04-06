Шеховцов Григорий Трофимович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти13.11.1899
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Шеховцов Трофим Давидович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1851
Дочь: Гирина Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Шеховцова Христина Архиповна
Рождение ребёнка
10.03.1856
Сын: Шеховцов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Шеховцова Христина Архиповна
Рождение ребёнка
28.11.1858
Дочь: Субботина Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Шеховцова Христина Архиповна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Шеховцов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Шеховцова Христина Архиповна
Бракосочетание
16.09.1870
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.11.1899
Причина смерти: желудок