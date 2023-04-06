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Шеховцов Григорий Трофимович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1828

Дата смерти

13.11.1899

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Шеховцов Трофим Давидович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1851

Дочь: Гирина Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Шеховцова Христина Архиповна

Рождение ребёнка
10.03.1856

Сын: Шеховцов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Шеховцова Христина Архиповна

Рождение ребёнка
28.11.1858

Дочь: Субботина Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Шеховцова Христина Архиповна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Шеховцов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Шеховцова Христина Архиповна

Бракосочетание
16.09.1870

Жена: Шеховцова Олимпиада Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеховцова Христина Архиповна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.11.1899
Причина смерти: желудок
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