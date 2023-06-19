Шеховцов Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
11.07.1893
Рождение ребёнка
08.10.1903
Мать ребёнка: Шеховцова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
29.06.1906
Мать ребёнка: Шеховцова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
28.05.1916
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Шеховцова Мария Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно