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Шеховцов Иван Григорьевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Шеховцов Григорий Трофимович

Мать: Шеховцова Христина Архиповна

Бракосочетание
11.07.1893

Жена: Шеховцова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
08.10.1903

Сын: Шеховцов Петр Иванович

Мать ребёнка: Шеховцова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
29.06.1906

Сын: Шеховцов Павел Иванович

Мать ребёнка: Шеховцова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
28.05.1916

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Шеховцова Мария Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно