Шеховцова Христина Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеховцова Христина Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1836

Дата смерти

До 1869

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1851

Дочь: Гирина Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Шеховцов Григорий Трофимович

Рождение ребёнка
10.03.1856

Сын: Шеховцов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Шеховцов Григорий Трофимович

Рождение ребёнка
28.11.1858

Дочь: Субботина Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Шеховцов Григорий Трофимович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Шеховцов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Шеховцов Григорий Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеховцов Григорий Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1869