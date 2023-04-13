Шеховцова Христина Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1836
Дата смертиДо 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1851
Дочь: Гирина Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Шеховцов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
10.03.1856
Сын: Шеховцов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Шеховцов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
28.11.1858
Дочь: Субботина Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Шеховцов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Шеховцов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Шеховцов Григорий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1869