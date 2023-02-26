Пирогов Владимир Власов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1754
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Герасим Владимиров
Мать ребёнка: Дария Михайлова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1792
Дочь: София Владимирова
Мать ребёнка: Дария Михайлова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1794
Сын: Косьма Владимиров
Мать ребёнка: Дария Михайлова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1797
Сын: Феоктист Владимиров
Мать ребёнка: Дария Михайлова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1800
Мать ребёнка: Дария Михайлова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.05.1809
Жена: Пелагея Кириллова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
1817
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.