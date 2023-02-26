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Пирогов Владимир Власов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1754

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Влас

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1786

Сын: Герасим Владимиров

Мать ребёнка: Дария Михайлова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1792

Дочь: София Владимирова

Мать ребёнка: Дария Михайлова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1794

Сын: Косьма Владимиров

Мать ребёнка: Дария Михайлова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1797

Сын: Феоктист Владимиров

Мать ребёнка: Дария Михайлова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1800

Сын: Пирогов Фёдор Владимиров

Мать ребёнка: Дария Михайлова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.05.1809

Жена: Пелагея Кириллова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
1817
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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