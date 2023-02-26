Пирогов Фёдор Владимиров
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.11.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1800
Отец: Пирогов Владимир Власов
Мать: Дария Михайлова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Федора Фёдорова
Мать ребёнка: Пирогова Устиния Иванова
Рождение ребёнка
11.06.1824
Мать ребёнка: Домникия Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Акилина Фёдорова
Мать ребёнка: Домникия Иванова
Место жительства
С 1830
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домникия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пирогова Устиния Иванова
Смерть
Неизвестно