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Пирогов Фёдор Владимиров

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.11.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1800

Отец: Пирогов Владимир Власов

Мать: Дария Михайлова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Федора Фёдорова

Мать ребёнка: Пирогова Устиния Иванова

Рождение ребёнка
11.06.1824

Сын: Пирогов Кирилл Фёдоров

Мать ребёнка: Домникия Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Акилина Фёдорова

Мать ребёнка: Домникия Иванова

Место жительства
С 1830
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домникия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогова Устиния Иванова

Смерть
Неизвестно
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