Домникия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домникия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1824

Сын: Пирогов Кирилл Фёдоров

Отец ребёнка: Пирогов Фёдор Владимиров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Акилина Фёдорова

Отец ребёнка: Пирогов Фёдор Владимиров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирогов Фёдор Владимиров

Смерть
Неизвестно
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