Исаев Дорофей (Исааков) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаев Дорофей (Исааков)

Исаев Дорофей (Исааков)

avatar

Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Исаев Исаак (Исай) Иванов

Мать: Исаева Елена Стефанова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.02.1886

Жена: Исаева Татьяна (Григорьева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Военная служба
1886
старший унтер-офицер
Рождение ребёнка
21.10.1888

Сын: Исаев Яков Дорофеев

Мать ребёнка: Исаева Татьяна (Григорьева)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1891

Дочь: Ксения Дорофеева

Мать ребёнка: Исаева Татьяна (Григорьева)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.05.1894

Дочь: Елена Дорофеева

Мать ребёнка: Исаева Татьяна (Григорьева)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1899

Сын: Исаев Иван Дорофеев

Мать ребёнка: Исаева Татьяна (Григорьева)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Исаев Сергей Дорофеев

Мать ребёнка: Исаева Татьяна (Григорьева)

Рождение ребёнка
01.12.1904

Сын: Исаев Андрей Дорофеевич

Мать ребёнка: Исаева Татьяна (Григорьева)

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1906

Дочь: Параскева Дорофеева

Мать ребёнка: Исаева Татьяна (Григорьева)

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1909

Сын: Исаев Антоний Дорофеев

Мать ребёнка: Исаева Татьяна (Григорьева)

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close