Исаев Дорофей (Исааков)
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Исаев Исаак (Исай) Иванов
Мать: Исаева Елена Стефанова
Бракосочетание
14.02.1886
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Военная служба
1886
старший унтер-офицер
Рождение ребёнка
21.10.1888
Сын: Исаев Яков Дорофеев
Мать ребёнка: Исаева Татьяна (Григорьева)
Рождение ребёнка
23.01.1891
Дочь: Ксения Дорофеева
Мать ребёнка: Исаева Татьяна (Григорьева)
Рождение ребёнка
14.05.1894
Дочь: Елена Дорофеева
Мать ребёнка: Исаева Татьяна (Григорьева)
Рождение ребёнка
26.01.1899
Сын: Исаев Иван Дорофеев
Мать ребёнка: Исаева Татьяна (Григорьева)
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Исаева Татьяна (Григорьева)
Рождение ребёнка
01.12.1904
Мать ребёнка: Исаева Татьяна (Григорьева)
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1906
Дочь: Параскева Дорофеева
Мать ребёнка: Исаева Татьяна (Григорьева)
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1909
Мать ребёнка: Исаева Татьяна (Григорьева)
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно