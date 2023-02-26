Исаев Андрей Дорофеевич
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.12.1904
Дата смерти?.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1904
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
До 1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исаева Елена Тимофеевна
Смерть
?.01.1944
Причина смерти: На войне пропал без вести