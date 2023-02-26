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Исаев Андрей Дорофеевич

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Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.12.1904

Дата смерти

?.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1904

Отец: Исаев Дорофей (Исааков)

Мать: Исаева Татьяна (Григорьева)

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
До 1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева Елена Тимофеевна

Смерть
?.01.1944
Причина смерти: На войне пропал без вести
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