(Бондаренко) Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бондаренко) Лариса Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1950

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тенетов Николай Васильевич

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тенетов Николай Васильевич

Смерть
1999
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