(Бондаренко) Лариса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1950
Дата смерти1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тенетов Николай Васильевич
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999