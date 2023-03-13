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Трубникова (Сычева) Домна

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Сычевъ Иванъ

Мать: Сычева Екатерина

Александровка
Бракосочетание
20.07.1853

Муж: Трубниковъ Василій

Рождение ребёнка
03.09.1854

Дочь: Трубникова Елизавѣта

Отец ребёнка: Трубниковъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1856

Сын: Трубниковъ Кузьма

Отец ребёнка: Трубниковъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1858

Сын: Трубниковъ Василій

Отец ребёнка: Трубниковъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1860

Сын: Трубниковъ Гаврила

Отец ребёнка: Трубниковъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1862

Сын: Трубниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Трубниковъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1864

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Трубниковъ Василій

Александровка
Рождение ребёнка
20.11.1866

Сын: Трубниковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Трубниковъ Василій

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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