Трубникова (Сычева) Домна
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Сычевъ Иванъ
Мать: Сычева Екатерина
Александровка
Бракосочетание
20.07.1853
Муж: Трубниковъ Василій
Рождение ребёнка
03.09.1854
Дочь: Трубникова Елизавѣта
Отец ребёнка: Трубниковъ Василій
Рождение ребёнка
01.11.1856
Сын: Трубниковъ Кузьма
Отец ребёнка: Трубниковъ Василій
Рождение ребёнка
21.03.1858
Сын: Трубниковъ Василій
Отец ребёнка: Трубниковъ Василій
Рождение ребёнка
25.03.1860
Сын: Трубниковъ Гаврила
Отец ребёнка: Трубниковъ Василій
Рождение ребёнка
06.06.1862
Сын: Трубниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Трубниковъ Василій
Рождение ребёнка
02.08.1864
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Трубниковъ Василій
Александровка
Рождение ребёнка
20.11.1866
Сын: Трубниковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Трубниковъ Василій
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область