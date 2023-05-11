Сычева (Антипина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычева (Антипина) Екатерина

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1809

Дата смерти

21.03.1843

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Антипинъ Егоръ

Мать: Антипина Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Сычевъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Трубникова Домна

Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
17.11.1840

Сын: Сычевъ Григорій

Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычевъ Иванъ

Смерть
21.03.1843
Александровка
Причина смерти: Отъ безвременныхъ родовъ
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