Сычева (Антипина) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти21.03.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Антипинъ Егоръ
Мать: Антипина Авдотья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сычевъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Трубникова Домна
Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
17.11.1840
Сын: Сычевъ Григорій
Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сычевъ Иванъ
Смерть
21.03.1843
Александровка
Причина смерти: Отъ безвременныхъ родовъ