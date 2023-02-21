Костриченко Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1982
Дочь: Букасова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Сонина Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
17.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сонина Ирина Юрьевна
Евпатория, Евпатория, Республика Крым