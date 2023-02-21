Костриченко Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костриченко Николай Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1982

Дочь: Букасова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Сонина Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
17.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сонина Ирина Юрьевна

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
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